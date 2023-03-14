Кейт Миддлтон вышла в свет в элегантном костюме

Кейт Миддлтон вышла в свет в элегантном костюмеКейт МиддлтонКейт МиддлтонКейт МиддлтонКейт МиддлтонКейт МиддлтонКейт МиддлтонКейт МиддлтонНа днях принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили традиционную службу Содружества в Вестминстерском аббатстве.