Что можно и что нельзя делать в праздник четырех икон Богородицы, который отмечается 25 октября Алёна Юрьева25 октября для православных христиан является днем особенного благословения и духовного обогащения.
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