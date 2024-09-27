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Сербы мечтают, чтобы русские взяли Одессу, больше самих русских

Сербы мечтают, чтобы русские взяли Одессу, больше самих русских

Политнавигатор В Сербии надеются установить прямую связь с Россией по Дунаю, когда российская армия возьмет Одессу Об этом в интервью каналу «Медиаметрика» заявил создатель тг-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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