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"Этот корабль прекрасен": письмо пассажира "Титаника" продали на аукционе почти за 400 000 долларов

"Этот корабль прекрасен": письмо пассажира "Титаника" продали на аукционе почти за 400 000 долларов

Автору письма удалось выжить при крушении легендарного лайнера.Письмо полковника Арчибальда Грейси, пассажира первого класса "Титаника", было продано на аукционе Henry Aldridge and Son в Уилтшире, Англия, за 399 000 долларов.

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