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Закон, порядок, государство

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Готовность Уссурийска к новому отопительному сезону обсудили в администрации

Готовность Уссурийска к новому отопительному сезону обсудили в администрации

Готовность к отопительному сезону, вывоз мусора и реализацию проектов, предложенных жителями Уссурийского городского округа, обсудили на заседании общественного совета по вопросам ЖКХ, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе администрации УГО.

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