Голикова: Среднемесячная зарплата в России выросла на 7,5%

Среднемесячная зарплата за восемь месяцев 2023 года увеличилась на 7,5% — до 70,3 тысячи рублей. Об этом сообщила 1 ноября на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России вице-премьер РФ Татьяна Голикова.