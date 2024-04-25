Более 40 тысяч человек посетили мероприятия в библиотеках Подмосковья в «Библионочь»

Губернская библиотека Королев, Электростальская центральная городская библиотека, Люберецкий краеведческий музей - эти и другие культурные объекты Подмосковья стали местом проведения мероприятий Всероссийской акции "Библионочь".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии