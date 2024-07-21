Редкие и исчезающие виды растений будут выращивать на ферме в Нижегородской области

В их числе ягода княженика В природном парке «Воскресенское поветлужье», расположенном на Светлояре в Нижегородской области, появится ферма по выращиванию редких и исчезающих растений, сообщает издание «Время Н».
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