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Нижегородская правда

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20-летнего жителя Дзержинска задержали за поджог автомобиля полиции

20-летнего жителя Дзержинска задержали за поджог автомобиля полиции

20-летнего жителя Дзержинска заключили под стражу по подозрению в совершении террористического акта рядом с отделением полиции.

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