В Тамбовской области автомобиль иностранного водителя арестовали за долги

В Тамбовской области на 468 километре автодороги Р-22 "Каспий" автоинспекторами был задержан водитель, управлявший автомобилем иностранного государства, общая сумма штрафов которого составила более 100 тысяч рублей.
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