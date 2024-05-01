В Windows 11 появилась полноэкранная реклама. После обновления системы

Корпорация Microsoft начала показывать пользователям Windows 11 полноэкранные рекламные объявления, посвященные собственным программным продуктамПосле установки апрельского обновления Windows 11 23H2 и последующей перезагрузки пользователи операционной системы стали жаловаться на характерное для первого запуска операционной системы окно завершения настройки компьютера.
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