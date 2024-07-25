💧После замены магистрального трубопровода 9 сёл Ленинского района будут бесперебойно получать воду Магистральный водовод Ленинского района не меняли больше 30 лет.
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💧После замены магистрального трубопровода 9 сёл Ленинского района будут бесперебойно получать воду Магистральный водовод Ленинского района не меняли больше 30 лет.