Гериатр назвал главные причины раннего старения

На раннее старение человека, кроме возраста, влияют питание и подвижность.Готовые блюда, замороженная пицца, газировка и магазинный хлеб могут способствовать более быстрому старению из-за содержания избыточного количества углеводов, сообщает "Радио 1" со ссылкой на гериатра, председателя секции геронтологии МОИП при МГУ Валерия Новоселова.