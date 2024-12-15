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Гериатр назвал главные причины раннего старения

Гериатр назвал главные причины раннего старения

На раннее старение человека, кроме возраста, влияют питание и подвижность.Готовые блюда, замороженная пицца, газировка и магазинный хлеб могут способствовать более быстрому старению из-за содержания избыточного количества углеводов, сообщает "Радио 1" со ссылкой на гериатра, председателя секции геронтологии МОИП при МГУ Валерия Новоселова.

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