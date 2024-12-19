От борьбы с подсылами Карла XII до противостояния атакам ГУР: в России отмечается День военного контрразведчика 19 декабря в РФ отмечается День образования органов военной контрразведки.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
От борьбы с подсылами Карла XII до противостояния атакам ГУР: в России отмечается День военного контрразведчика 19 декабря в РФ отмечается День образования органов военной контрразведки.
Свежие комментарии