Will Trent Season 5: The Pitt's Alexandra Metz Is New GBI Deputy Director

The Pitt's Alexandra Metz will be pulling double duty in the new year - as PTMC surgeon Yolanda Garcia, and as GBI deputy director on Will Trent.
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