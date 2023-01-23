Daily Storm

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Зеленский поручил сформировать резервы личного состава ВСУ

Зеленский поручил сформировать резервы личного состава ВСУ

Действующая мобилизация на Украине продлится до 19 февраляПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал указание создать резервы личного состава Вооруженных сил для того, чтобы военнослужащие могли отдохнуть и восстановиться после боев.

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