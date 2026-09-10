Перекус с подвохом: 5 орехов, с которыми стоит быть осторожнее

Орехи обычно лежат в категории «полезно, можно брать». Но с некоторыми все не так просто. Бразильскими орехами легко перебрать с селеном, горький миндаль нельзя путать с обычным, а после кедровых орехов еда иногда на несколько дней начинает казаться странно горькой.