Перекус с подвохом: 5 орехов, с которыми стоит быть осторожнее

Орехи обычно лежат в категории «полезно, можно брать». Но с некоторыми все не так просто. Бразильскими орехами легко перебрать с селеном, горький миндаль нельзя путать с обычным, а после кедровых орехов еда иногда на несколько дней начинает казаться странно горькой.
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