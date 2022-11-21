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Новак Джокович: «Благодаря жене и детям моя жизнь в туре становится легче. Здорово, когда они рядом»

Новак Джокович прокомментировал то, что жена и дети были с ним на итоговом турнире ATP. «Для меня это невероятно ценно.

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