Путин: Россия рассчитывает на поддержку идеи о новой инвестплатформе БРИКС

Российская сторона рассчитывает, что участники БРИКС поддержат идею новой инвестиционной платформе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
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