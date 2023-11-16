Представитель Леонтьева прокомментировал его отъезд в США

Представитель и концертный директор певца Валерия Леонтьева прокомментировал отъезд артиста в США. Медиаменеджер опроверг эмиграцию исполнителя, а также заявил, что Леонтьев летает в Америку на протяжении последних 30 лет для встреч с семьей.
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