Медведев заявил о возрастании роли "Сколково" в экономике России

Дмитрий Медведев на заседании в "Сколково" отметил рост его значения в экономике России. Приняты новые документы, включая указ Президента о попечительском совете.
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