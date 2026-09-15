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Царьград

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Медведев заявил о возрастании роли "Сколково" в экономике России

Медведев заявил о возрастании роли "Сколково" в экономике России

Дмитрий Медведев на заседании в "Сколково" отметил рост его значения в экономике России. Приняты новые документы, включая указ Президента о попечительском совете.

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