Криптокошелек без права передачи: как полицейские "помогли" ограбить москвича

После того, как на страницах The Moscow Post прошло более десятка расследований о коррупционных историях в УВД Северо-Восточного и УВД Северного административного округов – а, как известно, рыба гниет с головы - в Редакцию потоком хлынули письма о равнодушной работе сотрудников МВД в разных частях столицы.