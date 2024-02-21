Криптокошелек без права передачи: как полицейские "помогли" ограбить москвича

После того, как на страницах The Moscow Post прошло более десятка расследований о коррупционных историях в УВД Северо-Восточного и УВД Северного административного округов – а, как известно, рыба гниет с головы - в Редакцию потоком хлынули письма о равнодушной работе сотрудников МВД в разных частях столицы.
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