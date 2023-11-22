На границе Финляндии и Мурманской области застряли около 300 человек

Власти приграничного российского региона организовали для ожидающих пункты обогрева. Порядка 300 человек ожидают прохождения границы между Россией и Финляндией через пункт пропуска «Салла» в Кандалакшском районе Мурманской области.
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