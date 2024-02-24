Обнаружена 500-килограммовая бомба со времен Второй мировой войны

В Великобритании обезвредили найденную во дворе жилого дома 500-килограммовую немецкую бомбу времен Второй мировой войны, что стало одной из крупнейших подобных операций с момента ее окончания, сообщило министерство обороны страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии