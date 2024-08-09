В день Прохоры-Пармены 10 августа нельзя совершать мены Дмитрий СавенковДень Прохора-Пармены празднуется 10 августа, и в этот день церковь вспоминает апостолов Прохора и Пармена, которые были учениками и последователями Иисуса Христа, а также его ближайших 12 апостолов.
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