Военное обозрение

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Министр обороны Украины: украинским лётчикам достаточно и 4-х месяцев, чтобы освоить F-16

Министр обороны Украины: украинским лётчикам достаточно и 4-х месяцев, чтобы освоить F-16

Побывавший на очередной встрече в формате «Рамштайн» глава министерства обороны Украины А.Резников сделал заявление о формировании так называемой «истребительной коалиции».

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