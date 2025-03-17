Глава Гагаузии уличила Кишинев в страхе перед молдавским народом

Global Look Press/Bocharov Denis/news.ru Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул назвала факт возбуждения уголовных дел против представителей молдавской оппозиции признаком страха Кишинева перед народом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии