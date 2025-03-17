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Глава Гагаузии уличила Кишинев в страхе перед молдавским народом

Глава Гагаузии уличила Кишинев в страхе перед молдавским народом

Global Look Press/Bocharov Denis/news.ru Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул назвала факт возбуждения уголовных дел против представителей молдавской оппозиции признаком страха Кишинева перед народом.

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