Полицейские из Московской области задержали молодых людей, распространявших провокационные видео в сети Интернет

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлены видеозаписи, на которых запечатлено, как молодой человек и две девушки совершают провокационные действия с использованием православной символики, а также пропагандируют аморальный образ жизни.
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