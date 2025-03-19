Мины в Прибалтике и Польше – остановить русских: Джабаров заявил о "глубокой ошибке"

"Глубокая ошибка": сенатор Джабаров ответил на выход стран Балтии из конвенции о запрете мин.Накануне Литва, Латвия, Эстония, а заодно с ними и Польша объявили о своём выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.