Когда фотографии выглядели как картины: 27 кадров от Леонарда Мисонна

Бельгийский фотограф Леонард Мисонн (1870-1943) — один из величайших фотографов XX века, чьи работы не только удивляют своей красотой, но и вызывают глубокое восхищение своей техникой и качеством исполнения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии