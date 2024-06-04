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Иностранцы подсчитывают, сколько ядерных зарядов Путин запустит первым

Иностранцы подсчитывают, сколько ядерных зарядов Путин запустит первым

КОТ  КОСТЯН Страх может сковать, парализовать, как это происходит в дикой природе, когда жертва слышит рык большой кошки перед атакой.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Чтобы  не доводить Россию до применения ТЯО поставками Украине  F-16, России надо превентивно ударить по военным объектам Европы простыми Цирконами. И все бы сразу решилось.
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19 час.
Катерина
И  по  Литве  хряпнуть  обязательно.😆
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18 час.
Natalija Osminina
Естественно. По военным заводам. Один тут рядом со мной. Европа должна быть демилитаризована.
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18 час.

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