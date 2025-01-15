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Царьград

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Атака дрона на Белгородчине: женщина госпитализирована с ранениями

Атака дрона на Белгородчине: женщина госпитализирована с ранениями

В Белгородской области, в селе Отрадное, вооруженные силы Украины атаковали с помощью FPV-дрона, в результате чего женщина получила ранения.

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