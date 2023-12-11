В Европейском союзе рассматривают вариант прекращения огня между Москвой и Киевом после того, как Вооруженные силы Украины полностью утратят наступательный потенциал, сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии