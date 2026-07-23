Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Как заканчивалась жизнь самых известных перебежчиков советской разведки.

Как заканчивалась жизнь самых известных перебежчиков советской разведки.

Вечер. Небольшая квартира в одном из американских городов. За окном барабанит дождь, телевизор монотонно передаёт новости на чужом языке, а в кресле сидит пожилой человек, который когда-то знал государственные тайны мирового масштаба.

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Комментарии
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Урал Ахмадеев
Одни евреи и хохлы. Видно, предательство у них в крови.
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