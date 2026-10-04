12 самых «армянских» городов России: где живет в РФ больше всего армян

Живой Кавказ Когда речь заходит о том, в каких городах России живёт больше всего армян, то сразу приходят: армянские вывески, характерные фамилии с окончаниями на -ЯН, разговоры на звучном и певучем армянском языке, шумные свадьбы по выходным, запах хаша по утрам, суровые армянские храмы, и это трогательное обращение «джан».