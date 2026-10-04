12 самых «армянских» городов России: где живет в РФ больше всего армян

Живой Кавказ Когда речь заходит о том, в каких городах России живёт больше всего армян, то сразу приходят: армянские вывески, характерные фамилии с окончаниями на -ЯН, разговоры на звучном и певучем армянском языке, шумные свадьбы по выходным, запах хаша по утрам, суровые армянские храмы, и это трогательное обращение «джан».
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Эй, афтырь, уточните, плз, население Краснодара! Или вИ таки не в ладах с ариХметикой!
а сколько в Армении городов с такими-же процентными соотношениями местных и русских???
А что это они в Якутск, например, не едут?
А кто помнит, что в результате проигрыша в Крымской войне, Россия передала туркам две большие области Армении туркам? В том числе гору Арарат с Ноевым ковчегом.... А кто помнит как большевики , помогавшие туркам помогли победить туркам. И в Анкаре на памятнике много наших изображено как победителей Армении. Армяно-турецкая война (1920) закончилась победой кемалистов. По Александропольскому, а затем Московскому и Карсскому договорам (1921 г.) между РСФСР/СССР/БССР, Закавказскими советскими республиками и Турцией, в Турцию отошли Карс, Ардаган и Артвин.
В статье много статистических ошибок
Российские армяне -часть российского народа, разделившая и беды и радости нашей истории.Мы никогда не забудем Багратиона, потомка царского древнего армянского рода, попавшего в Россию из Грузии, героя Бородинской битвы, умершего от ран, авиаконструктора Микояна и многих других. Большинство армян уже совершенно обрусели, кстати, далеко не все связаны своим происхождением с тем клочком земли, на котором сейчас существует независимая Армения. Национальный вопрос разгоняют в сети явно не друзья России...