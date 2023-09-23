В русских школах появился новый буквенный учебник для детворы. Младшеклассникам раздали «Азбуку о важном», в которой написан алфавит со «словами, отображающими любовь к родине».
Наконец-то в России появилась современная "Азбука" с Богом, армией и героями
Комментарии
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Caltar
Всё это хорошо,но есть вопросы. Кстати,лучше б в документы вернули графу о национальности,а то все орут о том,что русские,а где это написано,в каком месте?! У нас вроде как светское государство,так с какого хрена религию втюхивают? Тем более в государстве есть не только Христианство и чего-то не заметно минаретов или Буддийских пагод.Так как быть с ними,им другие нарисуют,главное,чтоб религия присутствовала?Тогда чего трындеть про то,что женщины востока закутываются чуть ли не полностью,ведь им така велит вера,это не про приезжих,а про россиян?
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9 час.
SI
Sergey Ivanov
Неужели правда? Неужели вот ЭТОМУ будут учить наших детишек? Как же опаскудилось наше когда- то лучшее в мире образование! А бога зачем приплели? Мы ведь вроде как по конституции светское государство. Так почему нашим детям суют эту средневековую чушь? Чтобы с детских лет вырастить не человека, а послушного «богобоязненного» барана? Которому еще в детском саду вбили в мозги, что «всякая власть от бога», а потому не смей критиковать! Не вздумай иметь свое мнение! За тебя есть кому думать! Остается совсем немного- и русская нация окончательно превратится в стадо обезьян. Похоже, именно этого и добивается наша власть.
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5 час.
Nikolia Vovchenko
М,да..."Интересная"интерпретация "от автора"...Ну,да,он же не учился в церковно-приходской школе и потому "у него"Азъ превратилась в "азы",а Богъ вообще превратился в "буки"...Автор,ну зачем же так выпячивать"свою любовь" к Русскому Языку
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28 мин.
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