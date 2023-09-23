Наконец-то в России появилась современная "Азбука" с Богом, армией и героями

Caltar Всё это хорошо,но есть вопросы. Кстати,лучше б в документы вернули графу о национальности,а то все орут о том,что русские,а где это написано,в каком месте?! У нас вроде как светское государство,так с какого хрена религию втюхивают? Тем более в государстве есть не только Христианство и чего-то не заметно минаретов или Буддийских пагод.Так как быть с ними,им другие нарисуют,главное,чтоб религия присутствовала?Тогда чего трындеть про то,что женщины востока закутываются чуть ли не полностью,ведь им така велит вера,это не про приезжих,а про россиян?

SI Sergey Ivanov Неужели правда? Неужели вот ЭТОМУ будут учить наших детишек? Как же опаскудилось наше когда- то лучшее в мире образование! А бога зачем приплели? Мы ведь вроде как по конституции светское государство. Так почему нашим детям суют эту средневековую чушь? Чтобы с детских лет вырастить не человека, а послушного «богобоязненного» барана? Которому еще в детском саду вбили в мозги, что «всякая власть от бога», а потому не смей критиковать! Не вздумай иметь свое мнение! За тебя есть кому думать! Остается совсем немного- и русская нация окончательно превратится в стадо обезьян. Похоже, именно этого и добивается наша власть.