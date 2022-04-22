Кубок дружбы (жен). Основная сборная Россия сыграет с Беларусью в финале, молодежная встретится с Китаем в матче за бронзу

22-23 апреля в Москве проходит гандбольный турнир с участием женских сборных России, Китая и Беларуси OLIMPBET Кубок дружбы.

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