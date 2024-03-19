Российские сотовые операторы нашли замену Nokia, Ericsson и Huawei

Вакантные места на российском рынке сотовых базовых станций, образовавшиеся после ухода Ericsson и Nokia и прекращения официальных поставок оборудования Huawei, пытаются заполнить до сих пор малоизвестные в РФ производители.
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