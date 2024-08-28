ФСИН опровергла признание экс-министра Стрелкова склонным к побегу

ФСИН опровергла признание экс-министра обороны ДНР Стрелкова склонным к побегу Управление ФСИН по Кировской области опровергло информацию о признании бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (настоящее имя Игорь Гиркин) склонным к побегу, об этом сообщила пресс-служба ведомства.