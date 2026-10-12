Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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В какие времена русская армия считалась сильнейшей в мире

Армию никто не взвешивает на одних весах: в XVIII веке «сильнейшей» считали ту, что выигрывала генеральные сражения, в XX — ту, против которой штабы противника не могли составить план победы.

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