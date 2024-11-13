Ситуация на границе России и Украины продолжает оставаться напряжённой. В приграничных районах Курской области российские военные успешно отражают атаки украинских сил, одновременно оказывая поддержку местному населению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии