СССР-Россия

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Россия, давай до свиданья!

Россия, давай до свиданья!

Вот и допрыгались граждане иностранных государств с ближнего зарубежья, любящие побурагозить в России.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Не будьте наивными... Мигранты и гастарбайтеры это не проблема с нехваткой рабочей силы, это миллиардный бизнес политиков, чиновников, правоохранительных органов и силовых структур... На этом много кто греет руки... Притихнут на время и все по прежнему покатится до очередного народного выступления... А прикрывать давно пора это наркотики, этнические ОПГ, проституция, экономические преступления и т.д. Сколько в России безработных, а вот мигранты и гастарбайтеры все при деле... Вот и задумайтесь на кого работают в первую очередь наши политики и чиновники...
степан дунов
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Garry
да ты просто дешевый провокатор, холопчик
Garry
да ты просто дешевый провокатор, холопчик
СЭМЭН Иваницкий
накипело!

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