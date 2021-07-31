Россия, давай до свиданья!

СССР-РоссияПолитикаРоссия, давай до свиданья! Вот и допрыгались граждане иностранных государств с ближнего зарубежья, любящие побурагозить в России.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛНе будьте наивными... Мигранты и гастарбайтеры это не проблема с нехваткой рабочей силы, это миллиардный бизнес политиков, чиновников, правоохранительных органов и силовых структур... На этом много кто греет руки... Притихнут на время и все по прежнему покатится до очередного народного выступления... А прикрывать давно пора это наркотики, этнические ОПГ, проституция, экономические преступления и т.д. Сколько в России безработных, а вот мигранты и гастарбайтеры все при деле... Вот и задумайтесь на кого работают в первую очередь наши политики и чиновники...степан дунов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GGarryда ты просто дешевый провокатор, холопчикGGarryда ты просто дешевый провокатор, холопчикСЭМЭН Иваницкийнакипело!Комментировать
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