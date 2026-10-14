Задержан первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Егоров

Правоохранители 2 декабря задержали первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова по подозрению в превышении должностных полномочий, в тот же день в здании мэрии прошли оперативные мероприятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВМ Кто он - этот чел...
- В Самаре у ТЦ «Ру...
- АМ "Любой будет счас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым