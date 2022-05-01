Лавров заявил, что Россия не ставит целью смену режима на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что у России нет цели сменить режим на Украине. По его словам, Москва хочет обеспечить безопасность людей на востоке Украины, «чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны», а также чтобы с территории Украины «не исходили угрозы безопасности РФ».