Мировое обозрение

128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никоноров
    С таким же успехом и супруга может оказаться снайпершей !!!Семейной паре с р...
  • Валентин Щербаков
    А прошлое президентство позорил и продавал Штаты русофоб Трамп, зато теперь он на коне, прорвало урода.Трамп: Байден поз...
  • Невидимка Невидимка
    https://www.youtube.com/watch?v=mARBlQn0pPUСША готовы ВСТУПИ...

Лавров заявил, что Россия не ставит целью смену режима на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что у России нет цели сменить режим на Украине. По его словам, Москва хочет обеспечить безопасность людей на востоке Украины, «чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны», а также чтобы с территории Украины «не исходили угрозы безопасности РФ».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх