Почему уличным гадалкам нельзя смотреть в глаза: эксперт раскрыл секрет обманаГипнотерапевт Фёдор Оськин в интервью РИАМО рассказал, как мошенники используют растерянность, страх и внезапное давление, чтобы заставить прохожих расстаться с деньгами.