Почему уличным гадалкам нельзя смотреть в глаза: эксперт раскрыл секрет обманаГипнотерапевт Фёдор Оськин в интервью РИАМО рассказал, как мошенники используют растерянность, страх и внезапное давление, чтобы заставить прохожих расстаться с деньгами.
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