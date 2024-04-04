Мурашко: более 15 тыс. медработников в селах получат в апреле соцвыплаты за март

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что более 15 тысяч медицинских сотрудников, работающих на селе, в районных центрах и в небольших городах получат через несколько дней социальные выплаты за март.
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