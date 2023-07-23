Чем БОЛЬШЕ мы даем детям, тем МЕНЬШЕ они умеют и хотят!

swetlana werwein

"Дети-наше будущее!"- все 3 слова фальш! Они не дети-они личности. Не наши - мы только помогли им родиться в этом мире именно там, где требуется им! Им ,а не нам.и насчёт будущего тоже большой вопрос, потому что их присутствие в нашей жизни начинается задолго до их рождения.