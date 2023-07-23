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Чем БОЛЬШЕ мы даем детям, тем МЕНЬШЕ они умеют и хотят!

Чем БОЛЬШЕ мы даем детям, тем МЕНЬШЕ они умеют и хотят!

Проблема отцов и детей стара как мир. Времена меняются, меняются методики и нравы, а родители и дети не могут договориться, как и сотни лет назад.

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Комментарии
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swetlana werwein
&quot;Дети-наше будущее!&quot;- все 3 слова фальш! Они не дети-они личности. Не наши - мы только помогли им родиться в этом мире именно там, где требуется им! Им ,а не нам.и насчёт будущего тоже большой вопрос, потому что их присутствие в нашей жизни начинается задолго до их рождения.
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13 час.
Георгий Лазаренко
Особенно мне не нравится-не проверяйте домашнее задание! Да вы что! А кто воспитает в детях ответственность за проделанную работу?
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8 час.

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