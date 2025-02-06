Володин рассказал о нелегальных мигрантах в России

Согласно приведенным данным, сейчас в РФ проживает около 670 тысяч нелегальных мигрантов.«Теперь иностранные граждане, в отношении которых введен режим высылки, будут вноситься в специальный реестр контролируемых лиц», - напомнил политик.
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