О буллинге и проблемах с родителями: о чем говорят дети по телефону доверия в Приморье

В 2023 году на детский телефон доверия поступило 19 560 звонков от жителей Приморского края. Более 7,6 тысячи раз им воспользовались дети и подростки, остальные обращения поступили от взрослых, в том числе от родителей и законных представителей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
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