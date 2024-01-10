О буллинге и проблемах с родителями: о чем говорят дети по телефону доверия в Приморье

В 2023 году на детский телефон доверия поступило 19 560 звонков от жителей Приморского края. Более 7,6 тысячи раз им воспользовались дети и подростки, остальные обращения поступили от взрослых, в том числе от родителей и законных представителей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.