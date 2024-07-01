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    Едут в поезде авиаконструктор, сыроделПроцесс

Процесс

Процесс

Сообщение "процесс закончен на 99%" радует только первые полчаса. Встретилось в статье: "Процесс протекает неравномерно и противоречиво с трудноуловимой закономерностью".

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Комментарии
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Сергей Лобачев
Едут в поезде авиаконструктор, сыродел
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13 час.
Сергей Лобачев
И чабан. Авиаконструктор - мне эти самолёты нафиг не нужны я и летать боюсь но сам процесс мышления компоновки, решения проблем это очень захватывает. Сыродел - мне этот сыр нафиг не нужен, я его не ем но сам процесс старения его очень захватывает. Чабану что то сказать то же надо. У меня двенадцать детей мне они нафиг не нужны но сам процесс
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13 час.

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