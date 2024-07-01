Сергей Лобачев

И чабан. Авиаконструктор - мне эти самолёты нафиг не нужны я и летать боюсь но сам процесс мышления компоновки, решения проблем это очень захватывает. Сыродел - мне этот сыр нафиг не нужен, я его не ем но сам процесс старения его очень захватывает. Чабану что то сказать то же надо. У меня двенадцать детей мне они нафиг не нужны но сам процесс